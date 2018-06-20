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Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 94.204,23 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 azalışla 94.204,23 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 232,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,22 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 93.800-94.800 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 94.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ECB'nin Portekiz'deki para politikası panelindeki konuşmalarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerine çıkması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini kaydeden analistler, 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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