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Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybederek 98.619,64 puana indi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,48 azalışla 98.619,64 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 477,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,59, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,14 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 99.806,42 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artırn satışlarla düşüşe geçerek 98.500-99.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haziran ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.400 puanın direnç, 96.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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