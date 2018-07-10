Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,12 azalışla 97.147,71 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.105,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi yüzde 2,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,54 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne satış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, 96.721,01 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 97.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 98.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.