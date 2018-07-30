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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 95.440,49 puana indi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 azalışla 95.440,49 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 144,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile sigorta oldu.

Haftaya düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 95.125,11 puana kadar gerilemesinin ardından, ekonomik güven endeksindeki yükselişin etkisiyle toparlayarak 95.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon ve ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın direnç, 95.000 ve 94.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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