Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Eto Trabzon TİCARET Bursa
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu
Bu çilek güldürdü
Bu çilek güldürdü
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 96.779,36 puana indi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,18 azalışla 96.779,36 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,90 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 97.000 puan üzerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 96.500-96.800 dar bandında dengelendi.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasalarda dar bant içinde dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunacağını kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5