Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 3,02 azalışla 94.274,24 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.936,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,87, holding endeksi de yüzde 3,24 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok değer kaybeden yüzde 4,49 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının da gündemi meşgul etmeye devam edeceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, gelmesi muhtemel tepki alımlarında ise 95.500'ün aşılıp aşılamayacağının hareketin gücü açısından önemli olacağını söyledi.



