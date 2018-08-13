Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 4,01 azalışla 91.135,98 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.803,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 10,43, holding endeksi de yüzde 1,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek fazla kazandıran yüzde 3,80 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.



Dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 90.500 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 91.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri takviminin zayıf olduğunu, ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin pay piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 seviyesinin direnç, 90.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

