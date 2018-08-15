Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,62 azalışla 91.907,54 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.511,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,41, holding endeksi de yüzde 1,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,67 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 7,01 ile iletişim oldu.



Güne yükselişle başlayan ve 95.245,00 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.