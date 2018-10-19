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Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kaybıyla 96.742,58 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,73 azalışla 96.742,58 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 711,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi de yüzde 1,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 96.700 puanı altını test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını bu seviyenin hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün yayımlanan toplantı tutanaklarının faiz artırımına ilişkin beklentileri yükseltmesinin, küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2’nci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 99.000 ve 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.


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BISTPiyasalar
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