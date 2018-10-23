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Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,53 değer kaybıyla 93.229,04 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,53 azalışla 93.229,04 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.452,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık ve holding endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,78 ile spor oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 92.344,89 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.000-93.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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BISTPiyasalar
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