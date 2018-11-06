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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kaybıyla 95.375,92 puana indi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,60 azalışla 95.375,92 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 571,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi de yüzde 0,48 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile madencilik oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 96.282,05 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti ve 95.000-95.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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BISTPiyasalar
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