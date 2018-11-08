Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa moda rha
Çöplere BULUTtan takip
Çöplere BULUTtan takip
Gelecekten umutluyum
Gelecekten umutluyum
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 değer kaybıyla 94.071,90 puana indi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,49 azalışla 94.071,90 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.421,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi de yüzde 0,60 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,03 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 seviyesinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 94.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bu akşam saat 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde döviz kurlarının yükseliş, pay piyasalarının düşüş eğiliminde olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1