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Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybıyla 92.475,10 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 azalışla 92.475,10 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 232,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,12 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,89 ile madencilik oldu.

Avrupa borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 91.883,27 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısının devam edebileceğini, olası yükselişlerde ise 94.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.



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