Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa Atletizm Trabzon
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İSTİKLAL CADDESİNDE
Gelir testi uyarısı
Gelir testi uyarısı
AB'nin Brexit zirvesi
AB'nin Brexit zirvesi
Milli geliri uçurdu
Milli geliri uçurdu
STAR'ın iskelesi ondan
STAR'ın iskelesi ondan

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybıyla 93.509,30 puana indi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,48 azalışla 93.509,30 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 453,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi de yüzde 0,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi en yüksek 94.104,46 puanı görmesi sonrasında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günün ilk yarısında 93.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1