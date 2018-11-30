Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 azalışla 94.883,99 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 241,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile iletişim oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel 94.603,81 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günün ilk yarısında 94.500-95.000 bandın da dengelendi.

Analistler, öğleden sonra İtalya'da büyüme, ABD'de Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile New York Fed Başkanı John Williams'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün başlayacak G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.



