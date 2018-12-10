Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,73 azalışla 93.016,26 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 683,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 92.688,22 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, artan ticaret savaşı endişelerinin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, bu durumun da pay piyasalarını negatif etkilediğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.