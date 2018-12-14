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Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,78 değer kaybederek 89.758,41 puana düştü

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,78 azalışla 89.758,41 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.628,11 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısını düşüşle tamamlarken, en çok gerileyen yüzde 4,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki satış ağırlıklı seyir ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 90.000 puanın altında tamamladı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın altında kalıcılık sağlaması durumunda 89.300 ve 87.500 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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