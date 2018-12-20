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Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 92.062,79 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,53 azalışla 92.062,79 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 489,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 91.300 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 92.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklendiği kadar "güvercin" açıklamalar gelmemesinin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını belirterek, buna bağlı olarak dünya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyesinin destek, 93.400 ve 95.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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