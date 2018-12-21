Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,63 azalışla 91.276,52 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 577,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 2,46 turizm oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdiği 91.300 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD'de hükümetin kepenk kapatmasını önleyecek görüşmelerin takip edileceğini bildirdi.

Beyaz Saray ve Kongre'nin bütçe konusunda bugün anlaşamaması halinde Amerikan federal hükümetinin kısmen ve geçici olarak kapanacağını belirten analistler, hükümet yetkililerinden gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 altında kalıcılık sağlanması durumunda 90.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 93.400 ve 95.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.