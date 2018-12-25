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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kaybederek 90.733,03 puana geriledi - Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 90.000'in destek konumunda olduğunu dile getirdi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,87 azalışla 90.733,03 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 793,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,24 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 finansal kiralama, faktoring oldu.

ABD ve Avrupa borsalarının kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacimli bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 90.500-91.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirmesinin ardından dün dünya borsalarında satış baskısının arttığını belirterek, azalan risk iştahının yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdiğini ifade etti.

Başlıca borsaların Noel tatili nedeniyle yarın da kapalı olacağını anımsan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 90.000'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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BISTPiyasalar
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