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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,61 değer kaybederek 89.801,39 puana geriledi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,61 azalışla 89.801,39 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.469,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 2,64 ile ticaret oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 89.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 90.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.500 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.


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