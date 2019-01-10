Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,23 azalışla 90.951,34 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 0,84 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 90.694,70 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 91.000 puanın hemen altında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Banksı (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.