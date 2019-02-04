Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 azalışla 102.708,82 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 228,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,40 ile madencilik oldu.



Açıklanan ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.400 puanın üzerinin test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, 102.500-103.000 bandında dengelendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 1,06 artarak yüzde 1,26 olan beklentilerin altında kaldı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.





