Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,11 azalışla 104.279,86 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,53 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 104.000-104.500 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını söyledi.

Öğleden sonra dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin önce çıkabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu, 102.500'ün ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.