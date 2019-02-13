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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 102.901,29 puana geriledi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,83 azalışla 102.901,29 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 861,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,23 ile gıda içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 104.455,10 puana kadar çıkana BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 103.000 seviyesinin hemen altında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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BISTPiyasalar
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