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Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybederek 101.652,66 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,47 azalışla 101.652,66 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 477,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 101.200 puanı test etmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla 101.500-102.000 bandında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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