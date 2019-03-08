Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa 594 1
Teknolojinin kraliçeleri
Teknolojinin kraliçeleri
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybıyla 101.517,31 puana çıktı

Borsa günün ilk yarısında geriledi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,75 azalışla 101.517,31 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 765,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,34 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 101.000-101.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.500 puanın altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve sırasıyla 100.700 ve 99.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5