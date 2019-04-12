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Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kaybıyla 95.168,28 puana indi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,94 azalışla 95.168,28 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 904,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, 95.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 95.000-95.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 93.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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