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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybıyla 95.003,52 puana geriledi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,43 azalışla 95.003,52 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 412,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,35 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 95.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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