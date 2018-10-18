Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,09 azalışla 98.898,70 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,56 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile iletişim oldu.



Güne yatay başlayan ve 98.500-99.200 bandında seyreden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını 99.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden gelecek haberlerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 97.800 ve 96.700 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.