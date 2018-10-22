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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 96.520,61 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 artışla 96.520,61 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile spor oldu.

Haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 97.406,25 puana kadar çıkmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek 96.500'ün hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, İngiltere'de Brexit'e ilişkin gelişmeler, Çin'de teşvik söylemleri ve ABD'de açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.


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BISTPiyasalar
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