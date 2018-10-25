Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Astana Kahramanmaraş
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybıyla 92.638,17 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 azalışla 92.638,17 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,26 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 92.000 puanın altını test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının takip edileceğini kaydetti.

Merkez bankalarının faiz kararları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz değişikliği beklemiyor. Ankete katılan ekonomistlerin 17'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken, sadece 2 ekonomist politika faizinde 100 baz puanlık artış öngörüyor. 13 Eylül'de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi 625 baz puan artırılarak yüzde 24,00'e yükseltilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1