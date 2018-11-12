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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybıyla 92.774,61 puana geriledi

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 azalışla 92.774,61 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi de yüzde 0,49 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,49 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 93.695,34 puana kadar yükselmesinin ardından, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde açıklanan cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdiğini belirterek, ekonomide yeniden dengelenme süreci açısından takip edilen en önemli verilerden biri olan ödemeler dengesinin pozitif seyrinin devam ettiğini kaydetti.

Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.



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BISTPiyasalar
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