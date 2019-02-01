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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 4,09 puan gerileyerek 104.070,13 puana indi

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yatay seyirle 104.070,13 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile ulaştırma oldu.

Günün ilk yarısında 103.500-104.500 bandında hareket eden BIST 100 endeksi, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 104.070,13 puandan girdi

Analistler, öğleden sonra ABD'de başta tarım dışı istihdam olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin direnç, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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