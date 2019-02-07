Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 azalışla 102.514,94 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle negatif bir seyir izleten BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.



BoE'den para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, büyüme ve enflasyon projeksiyonları ile Brexit sürecine ilişkin verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.



