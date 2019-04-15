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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazancıyla 96.032,92 puana çıktı

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 artışla 96.032,92 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 kimya, petrol, plastik oldu.

Güne düşüşle başlamasına karşın banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.222,82 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 96.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler öğleden sonra New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 97.200 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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BISTPiyasalar
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