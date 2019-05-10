Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,03 artışla 88.712,25 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,37 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.





İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18 artarken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,40 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 bilişim oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeye paralel pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 90.000 puanı test etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve nisan ayı reel ortalama saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500'ün güçlü destek, 93.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.