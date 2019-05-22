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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 69,06 puan azalarak 85.240,52'ye geriledi

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 85.240,52 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 tekstil, deri oldu.

Güne düşüşle başlayan ve analistlerin kritik destek seviyesi olarak nitelendirdikleri 84.900 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günün ilk yarısında 85.000-85.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

ABD-İran gerilimi ve ABD ile Çin tarafından ticaret konusunda atılan adımların yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 84.900'ün kritik destek konumunda bulunduğunu, bu seviyeden gelebilecek tepki alımlarının gücünün kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını kaydetti.

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BISTPiyasalar
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