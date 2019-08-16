Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul tv8 izmir dünya
Acun'dan TV8 açıklaması
Acun'dan TV8 açıklaması
Çekirdeği döviz kazandırıyor
Döviz kazandırıyor
Ticarete atılıyor
Ticarete atılıyor
Yargıtay kararını verdi! Hamile çalışanlar dikkat
Yargıtay kararını verdi!
Bu kentte herkes gurme
Bu kentte herkes gurme

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 72,67 puan azalarak 96.506,03 puan oldu

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 96.506,03 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,60 düşerken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5