Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji ekonomi Bursa Eto
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 94.670,91 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 94.670,91 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,59 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.000 puanın üzerini test etse de bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve 94.500-94.800 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak veriler ile İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5