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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 95.370,63 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 artışla 95.370,63 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 313,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,46 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.757,33 puanı görmesinin ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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