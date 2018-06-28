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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kazanarak 96.722,80 puana çıktı

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,80 artışla 96.722,80 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 768 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile sigorta oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına karşın yükseliş eğiliminde hareket eden ve 97.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 96.500-96.750 bandında dengelendi.

Analistler, yurt içindeki seçimlerin ardından Türk lirası varlıkların gelişen ülke varlıklarından pozitif ayrıştığını belirterek bu durumun döviz kurlarında gerilemeye borsada ise yükselişlere neden olduğunu kaydetti.

Öğleden sonra Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500'ün üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini ve 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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