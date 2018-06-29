Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,05 artışla 97.235,60 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.008,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,83 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,70 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,62 ile madencilik oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 97.500 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 97.000- 97.500 bandında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 ve 99.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.