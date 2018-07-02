Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 artışla 96.888,47 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 368,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile taş, toprak oldu.

Dünya borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle haftaya negatif başlayan ve 95.654,92 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, geçen hafta etkili olan pozitif ayrışmasını devam ettirerek yükselişe geçti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç, 95.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.