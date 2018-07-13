Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Bursa TOBB Board of Deputies of British Jews
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı
İşte piyasa değerleri
İşte piyasa değerleri
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 89.853,39 puandan girdi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,31 artışla 89.853,39 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 282,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi de yüzde 2,15 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif havanın etkisiyle güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 91.000 puanı test etmesinin ardından 89.500-90.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile bu akşam piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 puanın destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 91.000 ve 92.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5