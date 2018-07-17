Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 artışla 90.574,56 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 830,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,77 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 0,69 ile tekstil, deri oldu.



Yurt içinde beklentilerin üzerinde açıklanan sanayi üretimi verisinden bulduğu destekle 90.670,12 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 90.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek, 91.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.