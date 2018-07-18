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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 91.843,50 puandan girdi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,23 artışla 91.843,50 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 213,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi de yüzde 1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen holding endeksi oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 91.500-92.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini söyledi.

Akşam saat 21.00'deki ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun da piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın direnç, 87.500'in ise destek seviyesi olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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