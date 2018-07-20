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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 93.491,29 puandan girdi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,53 artışla 93.491,29 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 488,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi de yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile turizm oldu.

Güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 93.500 puanın üzerini test etti. Bu seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan endeks günün ilk yarısında 93.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.500'ün direnç, 90.500 puanın ise destek seviyesi olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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