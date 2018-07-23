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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,40 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 95.396,74 puandan girdi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,40 artışla 95.396,74 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.314,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi de yüzde 1,24 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile ticaret oldu.

Yurt içinde açıklanan tüketici güven endeksinin yaklaşık 2 yılın zirvesine çıkmasından ve gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 95.722,34 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 95.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 puanın üzerinde kalıcılık olması durumunda 96.500 seviyesinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, olası geri çekilmelerde 92.000 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda izleneceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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