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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,16 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 96.476,96 puandan girdi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,16 artışla 96.476,96 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.108,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi de yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,38 ile inşaat oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 96.500 puanı test etmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 ve 97.200 seviyelerinin direnç, 95.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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